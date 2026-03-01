Cinéma Les enfants de la résistance

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Aventure, Drame, Historique de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi…

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice…

Aventure, Drame, Historique de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi…

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 club.cinema.lauterbourg@gmail.com

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English :

Adventure, Drama, History by Christophe Barratier with Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi…

During the German occupation of World War II, François, Eusèbe and Lisa, three courageous children, embark on a secret adventure: resisting the Nazis in the heart of France. Through sabotage, hidden messages and perilous escapes, they carry out clandestine actions right under the enemy?s nose. Daring and friendship are their only weapons in the fight against injustice…

L’événement Cinéma Les enfants de la résistance Lauterbourg a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg