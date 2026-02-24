Cinéma Les enfants de la résistance Salle des fêtes de Mouchard Mouchard
Salle des fêtes de Mouchard 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 EUR
2026-03-24 20:30:00
2026-03-24
2026-03-24
Mardi 24 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Christophe Barratier
Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi, Artus, Gérard Jugnot
Drame France 1h41
Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.
Public
Adultes .
Salle des fêtes de Mouchard 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
