Cinéma Les enfants de la résistance Salle des fêtes de Mouchard Mouchard

Cinéma Les enfants de la résistance

Salle des fêtes de Mouchard 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Mardi 24 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Christophe Barratier

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi, Artus, Gérard Jugnot

Drame France 1h41

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Public

Adultes .

Salle des fêtes de Mouchard 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

