Cinéma Les enfants de la résistance

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Prochaine séance de cinéma à la salle du foyer rural de Saint Pardoux-Soutiers avec les enfants de la résistance, proposée par le Comité des fêtes. .

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 53 30

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English : Cinéma Les enfants de la résistance

L’événement Cinéma Les enfants de la résistance Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Val de Gâtine