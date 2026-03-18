Cinéma Les enfants de la résistance Saint-Pardoux-Soutiers
Cinéma Les enfants de la résistance Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 19 mars 2026.
Cinéma Les enfants de la résistance
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Prochaine séance de cinéma à la salle du foyer rural de Saint Pardoux-Soutiers avec les enfants de la résistance, proposée par le Comité des fêtes. .
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 53 30
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English : Cinéma Les enfants de la résistance
L’événement Cinéma Les enfants de la résistance Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Val de Gâtine