Cinéma Les Enfants de la Résistance Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Cinéma Les Enfants de la Résistance

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Film de Christophe Barratier avec Lucas Hectore, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Christophe Barratier with Lucas Hectore, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.

