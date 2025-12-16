Cinéma Les Enfants vont bien Bischwiller

Cinéma Les Enfants vont bien

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 21:51:00

Date(s) :

2026-01-14

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

Les Enfants vont bien est une œuvre saisissante et délicate sur la disparition volontaire, un autre genre de deuil qui ne peut s’estomper.

Réalisateur Nathan Ambrosioni.

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri.

Drame.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-enfants-vont-bien/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

One summer evening, Suzanne, accompanied by her two young children, pays an impromptu visit to her sister Jeanne. Jeanne is taken by surprise. Not only have they not seen each other for several months, but Suzanne seems to be absent from herself. When she wakes up, Jeanne is stunned to discover the note left by her sister.

