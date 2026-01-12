Cinéma Les enfants vont bien Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière
Cinéma Les enfants vont bien Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière mardi 13 janvier 2026.
Cinéma Les enfants vont bien
Salle des fêtes Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Synopsys Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre, sidérée, le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée.
Un film de Nathan Ambrosioni qui interroge le lien familial, porté par Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri. .
Salle des fêtes Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Les enfants vont bien
L’événement Cinéma Les enfants vont bien Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-01-08 par Terres de Limousin