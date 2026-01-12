Cinéma Les enfants vont bien Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière

Cinéma Les enfants vont bien

Salle des fêtes Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Synopsys Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre, sidérée, le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée.

Un film de Nathan Ambrosioni qui interroge le lien familial, porté par Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri. .

