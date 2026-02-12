Cinéma Les enfants vont bien

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 26 février à 20h30

Drame

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

L’événement Cinéma Les enfants vont bien Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-10 par CC Val de Gâtine