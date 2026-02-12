Cinéma Les enfants vont bien Champdeniers
Cinéma Les enfants vont bien Champdeniers jeudi 26 février 2026.
Cinéma Les enfants vont bien
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Jeudi 26 février à 20h30
Drame
Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
