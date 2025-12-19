Cinéma Les enfants vont bien Salle des fêtes Mouchard

Cinéma Les enfants vont bien

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

2026-01-15 20:30:00

Cinéma Les enfants vont bien

Jeudi 15 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

Drame France 1h51

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître… .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@valdamour.com

