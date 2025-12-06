Cinéma Les Enfants Vont Bien Saint-Affrique
Cinéma Les Enfants Vont Bien Saint-Affrique mercredi 31 décembre 2025.
Cinéma Les Enfants Vont Bien
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Dimanche 2025-12-31
Début : Dimanche 2025-12-31
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04
Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu.
Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…
3 décembre 2025 en salle | 1h 51min | Drame
De Nathan Ambrosioni
| Par Nathan Ambrosioni
Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
One summer evening, Suzanne, accompanied by her two young children, pays an impromptu visit to her sister Jeanne. Jeanne is taken by surprise.
