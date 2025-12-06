Cinéma Les Enfants Vont Bien Saint-Affrique

Cinéma Les Enfants Vont Bien

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu.

Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

3 décembre 2025 en salle | 1h 51min | Drame

De Nathan Ambrosioni

| Par Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri .

English :

One summer evening, Suzanne, accompanied by her two young children, pays an impromptu visit to her sister Jeanne. Jeanne is taken by surprise.

