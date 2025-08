Cinéma Les Filles désir Place du Marcadieu Nay

Cinéma Les Filles désir Place du Marcadieu Nay vendredi 8 août 2025.

Cinéma Les Filles désir

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Synopsis Marseille en plein été. À 20 ans, Omar et sa bande, moniteurs de centre aéré et respectes du quartier, classent les filles en deux categories celles qu’on baise et celles qu’on épouse. Le retour de Carmen, amie d’enfance ex-prostituee, bouleverse et questionne leur equilibre, le role de chacun dans le groupe, leur rapport au sexe et a l’amour. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Cinéma Les Filles désir

German : Cinéma Les Filles désir

Italiano :

Espanol : Cinéma Les Filles désir

L’événement Cinéma Les Filles désir Nay a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay