Cinéma : Les Gendarmes Place du champ de foire Ainay-le-Château

mardi 15 septembre 2026 · Place du champ de foire · Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

Cinéma : Les Gendarmes

Place du champ de foire Foyer Rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+ 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Film avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.

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Place du champ de foire Foyer Rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

A film starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.

L’événement Cinéma : Les Gendarmes Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme