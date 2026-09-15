Cinéma : Les Gendarmes Place du champ de foire Ainay-le-Château
mardi 15 septembre 2026 · Place du champ de foire · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Cinéma : Les Gendarmes
Place du champ de foire Foyer Rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+ 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Film avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.
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Place du champ de foire Foyer Rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
A film starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.
L’événement Cinéma : Les Gendarmes Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme
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