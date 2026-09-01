Cinéma : Les Gendarmes Le Bourg Échassières
vendredi 18 septembre 2026 · Le Bourg · Échassières
Informations pratiques
Échassières
Cinéma : Les Gendarmes
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Film avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.
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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
A film starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.
L’événement Cinéma : Les Gendarmes Échassières a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule