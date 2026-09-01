Cinéma : Les Gendarmes Le Bourg Échassières

Informations pratiques

Échassières

Cinéma : Les Gendarmes

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Film avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.

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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

A film starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.

L’événement Cinéma : Les Gendarmes Échassières a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule