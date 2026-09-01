UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Échassières

Cinéma : Les Gendarmes Le Bourg Échassières

vendredi 18 septembre 2026 · Le Bourg · Échassières

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Centre socioculturel
Ville
03330 Échassières
Département
Allier
Tarif
3.5 3.5 Tarif réduit -16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Échassières

Cinéma : Les Gendarmes

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Film avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.
  .

Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.

L’événement Cinéma : Les Gendarmes Échassières a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Échassières (Allier)