Cinéma Les Goonies Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Cinéma Les Goonies

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le ciné-club Dionysien vous propose un film le dimanche 30 novembre à partir de 15h00 à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt: Les Goonies

Les Goonies, un film de Richard Donner sorti en 1985 d’après une idée originale de Steven Spielberg.

Alors que leurs maisons du quartier des Goon Docks vont être prochainement saisies et qu’ils passent leurs derniers jours ensemble, quatre adolescents, Mickey, Choco, Bagou et Data, découvrent dans un grenier une carte dessinée par le célèbre pirate Willy-le-Borgne.

Rejoignez-nous pour la chasse au trésor ! .

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie cinedyo@gmail.com

English : Cinéma Les Goonies

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Les Goonies Sainte-Adresse a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie