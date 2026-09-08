Informations pratiques

Les Houches

Cinéma « Les héros du Louvre »

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

« Les héros du Louvre » de Élie Chouraqui, avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyot – France 2026 – Durée 1h45

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB *The Heroes of the Louvre* %BB by %C9lie Chouraqui, starring Kad Merad, Marie Gillain, and Fantine Guyot – France 2026 – Runtime: 1h45

L’événement Cinéma « Les héros du Louvre » Les Houches a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc