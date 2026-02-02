cinéma les Légendaires salle de l’étoile Amou
cinéma les Légendaires salle de l’étoile Amou vendredi 20 février 2026.
cinéma les Légendaires
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Cinéma pour les enfants dès 6 ans
> 14h00 Avant le ciné, des histoires ! réservation conseillée
> 14h30 film d’animation Les Légendaires
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus…
Cinéma pour les enfants dès 6 ans
> 14h00 Avant le ciné, des histoires !
gratuit réservation conseillée
> 14h30 film d’animation Les Légendaires
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Ils vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : cinéma les Légendaires
Cinema for children aged 6 and over
> 2:00 pm: Before the movie, stories! reservation recommended
> 2.30pm: animated film Les Légendaires
The Legendaries, intrepid adventurers, were the greatest heroes of their time. But a terrible curse has turned them back into…
L’événement cinéma les Légendaires Amou a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse