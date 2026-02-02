cinéma les Légendaires salle de l’étoile Amou

cinéma les Légendaires

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Cinéma pour les enfants dès 6 ans

> 14h00 Avant le ciné, des histoires !

gratuit réservation conseillée

> 14h30 film d’animation Les Légendaires

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Ils vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : cinéma les Légendaires

Cinema for children aged 6 and over

> 2:00 pm: Before the movie, stories! reservation recommended

> 2.30pm: animated film Les Légendaires

The Legendaries, intrepid adventurers, were the greatest heroes of their time. But a terrible curse has turned them back into…

