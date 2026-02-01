Cinéma | Les Légendaires Centre Culturel Langeac

Cinéma | Les Légendaires

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

en salle | 1h 32min | Animation, Aventure, Fantastique De Guillaume Ivernel | | Par Antoine Schoumsky | Avec Roman Doduik, Esthèle Dumand, Elise Tilloloy.

.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

in theaters | 1h 32min | Animation, Adventure, Fantasy By Guillaume Ivernel | By Antoine Schoumsky | With Roman Doduik, Esthèle Dumand, Elise Tilloloy.

L’événement Cinéma | Les Légendaires Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier