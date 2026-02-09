Cinéma Les Légendaires Saint-Affrique
Cinéma Les Légendaires Saint-Affrique mercredi 11 février 2026.
Cinéma Les Légendaires
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-11
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-24
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps.
28 janvier 2026 en salle | 1h 32min | Animation, Aventure, Fantastique
De Guillaume Ivernel|
Par Antoine Schoumsky
Avec Roman Doduik, Esthèle Dumand, Elise Tilloloy
Tout public
Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
The Legendaries, intrepid adventurers, were the greatest heroes of their time.
