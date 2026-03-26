Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers

Cinéma Les légendaires Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 2026-04-16

Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 16 avril 2026.

Cinéma Les légendaires

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Séance cinéma à Saint Pardoux-Soutiers, organisée par le Foyer rural.   .

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   foyerrural.stpx@laposte.net

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English : Cinéma Les légendaires

L’événement Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine

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