Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers
Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 16 avril 2026.
Cinéma Les légendaires
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Séance cinéma à Saint Pardoux-Soutiers, organisée par le Foyer rural. .
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net
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English : Cinéma Les légendaires
L’événement Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine