Cinéma Les légendaires

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Séance cinéma à Saint Pardoux-Soutiers, organisée par le Foyer rural. .

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net

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English : Cinéma Les légendaires

L’événement Cinéma Les légendaires Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine