Cinéma « Les Musiciens »

Salle Polyvalente Mézeray Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Film Les Musiciens

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père

réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par

les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et

Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont

incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au

rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller

chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement

: Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .

Salle Polyvalente Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 45 15 51

