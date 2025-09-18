Cinéma « Les Musiciens » Mézeray
Cinéma « Les Musiciens » Mézeray jeudi 18 septembre 2025.
Cinéma « Les Musiciens »
Salle Polyvalente Mézeray Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Film Les Musiciens
Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père
réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par
les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et
Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont
incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au
rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller
chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement
: Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .
Salle Polyvalente Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 45 15 51
English :
Film Les Musiciens
German :
Film Die Musiker
Italiano :
Film Les Musiciens
Espanol :
Película Les Musiciens
L’événement Cinéma « Les Musiciens » Mézeray a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Vallée de la Sarthe