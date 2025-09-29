Cinéma « Les Musiciens » Ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye
Cinéma « Les Musiciens » Ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye lundi 29 septembre 2025.
Cinéma « Les Musiciens »
Ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-09-29 20:00:00
fin : 2025-09-29 22:00:00
2025-09-29
Cinéma à Saint-Amand
à l’ancienne halle
Séance de rentrée !
Lundi 29 septembre
20h mini concert
de la chorale
« Les PolySons amandinois »
20h30 film
« Les Musiciens » .
Ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr
