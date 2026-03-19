Cinéma Les rayons et les ombres Espace Animation Les Houches

Cinéma Les rayons et les ombres

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli avec Avec Jean Dujardin, Nastya Golubeva, August Diehl France 2026 Durée 3h15 Label Les Coups de cœur de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Les rayons et les ombres by Xavier Giannoli starring Jean Dujardin, Nastya Golubeva, August Diehl France 2026 Running time 3h15 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus

L’événement Cinéma Les rayons et les ombres Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc