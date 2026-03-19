Cinéma Les rayons et les ombres Espace Animation Les Houches
Cinéma Les rayons et les ombres Espace Animation Les Houches dimanche 10 mai 2026.
Cinéma Les rayons et les ombres
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli avec Avec Jean Dujardin, Nastya Golubeva, August Diehl France 2026 Durée 3h15 Label Les Coups de cœur de Cinébus
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Les rayons et les ombres by Xavier Giannoli starring Jean Dujardin, Nastya Golubeva, August Diehl France 2026 Running time 3h15 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus
L’événement Cinéma Les rayons et les ombres Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc