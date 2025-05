Cinéma Les Règles de l’Art – Saint-Affrique, 14 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Cinéma Les Règles de l’Art 1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-14

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-15

2025-05-17

2025-05-18

2025-05-19

2025-05-20

Yonathan, expert en montres de luxe au quotidien monotone, voit sa vie basculer lorsqu’il s’associe à Éric, receleur et escroc.

Tout Public

Fasciné par le train de vie d’Éric, Yonathan perd toute mesure. Tout s’accélère quand, pour répondre à une commande d’Éric, Jo, cambrioleur de génie, vole cinq chefs-d’œuvre au Musée d’Art Moderne de Paris en 2010. Dès lors, les trois hommes sont entrainés dans une spirale incontrôlable.

Librement inspiré d’une histoire vraie, Les règles de l’art rappelle que le casse du siècle ne peut pas être une affaire d’amateurs…

30 avril 2025 en salle | 1h 34min | Comédie, Policier

De Dominique Baumard|

Par Dominique Baumard, Benjamin Charbit

Avec Melvil Poupaud, Sofiane Zermani, Julia Piaton .

1 Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Yonathan, a luxury watch expert with a monotonous daily routine, sees his life turned upside down when he joins forces with Éric, a fence and swindler.

German :

Yonathan, ein Experte für Luxusuhren mit einem eintönigen Alltag, erlebt eine Wende in seinem Leben, als er sich mit Eric, einem Hehler und Betrüger, zusammenschließt.

Italiano :

Yonathan, esperto di orologi di lusso con una monotona routine quotidiana, vede la sua vita stravolta quando si allea con Éric, ricettatore e truffatore.

Espanol :

Yonathan, un experto en relojes de lujo con una monótona rutina diaria, ve cómo su vida da un vuelco cuando une fuerzas con Éric, un perista y estafador.

L’événement Cinéma Les Règles de l’Art Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)