Cinéma Les rendez-vous des cinéphiles avec l’ACNE La Maison Nevers

Début : 2025-11-17 19:00:00
fin : 2025-11-17 22:00:00
2025-11-17
Lundi 17 novembre à 19h Les rendez-vous des cinéphiles avec l’ACNE Le rebelle à La Maison à NEVERS.
Film Le Rebelle de King Vidor de 1949 avec Gary Cooper, Patricia Neal, Raymond Massey.
La carrière tumultueuse d’un jeune architecte idéaliste et intransigeant qui tente de faire accepter ses conceptions révolutionnaires à ses commanditaires.
Ce film est en lien avec l’exposition L’œil absolu. Le XXème siècle de Jacques Thuillier au Musée de la Faïence et des Beaux Arts.
Suivi d’un débat animé par Julien Labia. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@acne-cine.com
