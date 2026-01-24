Cinéma, les Rendez-vous du Moment ! Astrolabe Cinéma Charles Boyer Figeac

Cinéma, les Rendez-vous du Moment !

Astrolabe Cinéma Charles Boyer 2, Bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-01-28

Faire découvrir un cinéma de qualité, proposer une palette de films la plus large possible les salles Atmosphère à Capdenac-Gare et Charles-Boyer à Figeac sont classées Art et Essai avec les labels Recherche et Découverte et Jeune Public. Nous assurons toute l’année la programmation de 5 à 7 films et de 35 séances hebdomadaires et proposons la découverte du cinéma d’auteur à travers des débats, des avant-premières, des soirées à thème, des rencontres avec des professionnels du cinéma

Astrolabe Cinéma Charles Boyer 2, Bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie cinema@grand-figeac.fr

Discovering quality cinema, offering the widest possible range of films: the Atmosphère cinema in Capdenac-Gare and the Charles-Boyer cinema in Figeac are classified as Art et Essai cinemas with the Research and Discovery and Young Audiences labels

L’événement Cinéma, les Rendez-vous du Moment ! Figeac a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Figeac