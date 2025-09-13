Cinéma Les Schtroumpfs, le film Lauterbourg

Cinéma Les Schtroumpfs, le film Lauterbourg samedi 13 septembre 2025.

Cinéma Les Schtroumpfs, le film

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans.

FILM D’ANIMATION à partir de 6 ans.

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier ! .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28

English :

ANIMATION FILM: ages 6 and up.

German :

ANIMATIONSFILM: ab 6 Jahren.

Italiano :

FILM D’ANIMAZIONE: da 6 anni.

Espanol :

CINE DE ANIMACIÓN: a partir de 6 años.

L’événement Cinéma Les Schtroumpfs, le film Lauterbourg a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg