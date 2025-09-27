Cinéma Les Schtroumpfs Le film Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Cinéma Les Schtroumpfs Le film Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne samedi 27 septembre 2025.

Cinéma Les Schtroumpfs Le film

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier ! .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Cinéma Les Schtroumpfs Le film

When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf set off on a mission to find him! And so begins a wild adventure in which our blue heroes meet new friends.

German : Cinéma Les Schtroumpfs Le film

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und ihr bester Freund Der namenlose Schlumpf auf den Weg, um ihn zu finden! Es beginnt ein verrücktes Abenteuer, bei dem unsere blauen Helden den Weg neuer Freunde kreuzen.

Italiano :

Quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, Puffetta e il suo migliore amico Puffo Senza Nome partono in missione per ritrovarlo! Inizia così un’avventura selvaggia in cui i nostri eroi blu incontrano nuovi amici.

Espanol : Cinéma Les Schtroumpfs Le film

Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina y su mejor amigo Pitufo Sin Nombre emprenden una misión para encontrarlo Así comienza una alocada aventura en la que nuestros héroes azules conocerán a nuevos amigos.

