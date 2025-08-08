Cinéma Les Schtroumpfs le Film Saint-Affrique

Cinéma Les Schtroumpfs le Film Saint-Affrique vendredi 8 août 2025.

Cinéma Les Schtroumpfs le Film

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver !

Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !

16 juillet 2025 en salle | 1h 32min | Animation, Comédie, Famille, Musical, Comédie musicale

De Chris Miller (I)|

Par Pam Brady

Avec Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur

Titre original Smurfs .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf go on a mission to find him!

German :

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern: Razamel und Gargamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und ihr bester Freund Der Schlumpf ohne Namen auf die Mission, ihn zu finden!

Italiano :

Quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, Puffetta e il suo migliore amico Puffo Senza Nome partono in missione per ritrovarlo!

Espanol :

Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina y su mejor amigo Pitufo Sin Nombre emprenden una misión para encontrarlo

L’événement Cinéma Les Schtroumpfs le Film Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)