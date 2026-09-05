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AGENDA · Dieulefit

Cinéma : Les Survivants du Ché Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 16 octobre 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma : Les Survivants du Ché

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

1h 34mn — documentaire, animation
Tout public
De et par Christophe Réveille
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 34 min? Documentary, animation
Suitable for all ages
Written and directed by Christophe R%E9veille

L’événement Cinéma : Les Survivants du Ché Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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