Cinéma : Les Survivants du Ché Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma : Les Survivants du Ché

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

1h 34mn — documentaire, animation

Tout public

De et par Christophe Réveille

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 34 min? Documentary, animation

Suitable for all ages

Written and directed by Christophe R%E9veille

L’événement Cinéma : Les Survivants du Ché Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux