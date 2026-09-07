Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Projection en présence du réalisateur, et suivie d’un échange.

En partenariat avec l’association Les Écrans.



Les Survivants du Che

1h34



Réalisé par Christophe Réveille

France / documentaire

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening with the director in attendance, followed by a discussion.

In partnership with the association Les Écrans.

The Survivors of Che

1h34

Directed by Christophe Réveille

France / documentary

L’événement Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération