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Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Place du Temple Montélimar

samedi 24 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Montélimar

Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Projection en présence du réalisateur, et suivie d’un échange.
En partenariat avec l’association Les Écrans.

Les Survivants du Che
1h34

Réalisé par Christophe Réveille
France / documentaire
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening with the director in attendance, followed by a discussion.
In partnership with the association Les Écrans.

The Survivors of Che
1h34

Directed by Christophe Réveille
France / documentary

L’événement Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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