Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Place du Temple Montélimar
samedi 24 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Projection en présence du réalisateur, et suivie d’un échange.
En partenariat avec l’association Les Écrans.
Les Survivants du Che
1h34
Réalisé par Christophe Réveille
France / documentaire
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Screening with the director in attendance, followed by a discussion.
In partnership with the association Les Écrans.
The Survivors of Che
1h34
Directed by Christophe Réveille
France / documentary
L’événement Cinéma : Les Survivants du Che, en présence du réalisateur Christophe Réveille Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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