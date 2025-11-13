Cinéma les Templiers Adieu ma concubine avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar
Cinéma les Templiers Adieu ma concubine avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar jeudi 13 novembre 2025.
Cinéma les Templiers Adieu ma concubine avec l’Association des échanges franco-chinois
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Adieu ma concubine (1993)
2h53 vost
Réalisé par Chen Kaige
Avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi
Hong Kong, Chine drame, romance
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Adieu ma concubine (1993)
2:53 ? vost
Directed by Chen Kaige
Starring Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi
Hong Kong, China drama, romance
German :
Adieu ma concubine (Abschied von meiner Konkubine) (1993)
2h53 ? vost
Regie: Chen Kaige
Mit Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi
Hongkong, China Drama, Romanze
Italiano :
Adieu ma concubine (1993)
2h53 ? vost
Diretto da Chen Kaige
Interpreti: Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi
Hong Kong, Cina dramma, storia d’amore
Espanol :
Adieu ma concubine (1993)
2h53 ? vost
Dirigida por Chen Kaige
Protagonizada por Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi
Hong Kong, China drama, romance
L’événement Cinéma les Templiers Adieu ma concubine avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2025-10-06 par Montélimar Tourisme Agglomération