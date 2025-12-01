Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Amour apocalypse en avant-première, avec le C2R Place du Temple Montélimar

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Réalisé par Anne Emond
Avec Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada comédie, romance
1h40
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Anne Emond
With Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada comedy, romance
1h40

German :

Regie: Anne Emond
Mit Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Kanada Komödie, Romanze
1h40

Italiano :

Diretto da Anne Emond
Interpreti: Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada commedia, storia d’amore
1h40

Espanol :

Dirigida por Anne Emond
Protagonizada por Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canadá comedia, romance
1h40

