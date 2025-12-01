Cinéma Les Templiers Amour apocalypse en avant-première, avec le C2R Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Amour apocalypse en avant-première, avec le C2R Place du Temple Montélimar mercredi 17 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Amour apocalypse en avant-première, avec le C2R
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Réalisé par Anne Emond
Avec Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada comédie, romance
1h40
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Anne Emond
With Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada comedy, romance
1h40
German :
Regie: Anne Emond
Mit Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Kanada Komödie, Romanze
1h40
Italiano :
Diretto da Anne Emond
Interpreti: Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canada commedia, storia d’amore
1h40
Espanol :
Dirigida por Anne Emond
Protagonizada por Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Canadá comedia, romance
1h40
L’événement Cinéma Les Templiers Amour apocalypse en avant-première, avec le C2R Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération