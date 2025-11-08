Cinéma Les Templiers Animal Totem Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-17
Réalisé par Benoît Délépine
Avec Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
France comédie
1h29
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Benoît Délépine
Starring Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
France comedy
1h29
De l?écrit à l?écran 2025 Festival
German :
Regie: Benoît Délépine
Mit Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
Frankreich Komödie
1h29
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Regia di Benoît Délépine
Interpreti: Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
Francia commedia
1h29
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Espanol :
Dirigida por Benoît Délépine
Protagonistas Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
Francia comedia
1h29
Festival De l’écrit à l’écran 2025
