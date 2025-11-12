Cinéma les Templiers Arco Place du Temple Montélimar
Cinéma les Templiers Arco Place du Temple Montélimar mercredi 12 novembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-02
2025-11-12
Arco 1h28
à partir de 8 ans
Réalisé par Ugo Bienvenu
France animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Arco 1h28
ages 8 and up
Directed by Ugo Bienvenu
France animation
German :
Arco 1h28
ab 8 Jahren
Regie: Ugo Bienvenu
Frankreich Animation
Italiano :
Arco 1h28
da 8 anni
Diretto da Ugo Bienvenu
Francia animazione
Espanol :
Arco 1h28
a partir de 8 años
Dirigida por Ugo Bienvenu
Francia animación
