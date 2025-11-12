Cinéma les Templiers Arco Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Arco Place du Temple Montélimar mercredi 12 novembre 2025.

Cinéma les Templiers Arco

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-02

Date(s) :
2025-11-12

Arco 1h28
à partir de 8 ans
Réalisé par Ugo Bienvenu
France animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Arco 1h28
ages 8 and up
Directed by Ugo Bienvenu
France animation

German :

Arco 1h28
ab 8 Jahren
Regie: Ugo Bienvenu
Frankreich Animation

Italiano :

Arco 1h28
da 8 anni
Diretto da Ugo Bienvenu
Francia animazione

Espanol :

Arco 1h28
a partir de 8 años
Dirigida por Ugo Bienvenu
Francia animación

L’événement Cinéma les Templiers Arco Montélimar a été mis à jour le 2025-10-06 par Montélimar Tourisme Agglomération