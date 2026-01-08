Cinéma Les Templiers Aucun autre choix Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-03-03
2026-02-11
Réalisé par Park Chan-Wook
Avec Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Seung-Won Cha
Corée du Sud comédie dramatique, thriller
2h19 vost
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Park Chan-Wook
Starring Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Seung-Won Cha
South Korea comedy-drama, thriller
2h19 ? vost
L'événement Cinéma Les Templiers Aucun autre choix Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05