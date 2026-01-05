Cinéma Les Templiers Certaines Femmes Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Certaines Femmes Place du Temple Montélimar dimanche 8 février 2026.

Cinéma Les Templiers Certaines Femmes

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:30:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Certaines femmes (2016)
1h47 vost

Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern
États-Unis drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Certain Women (2016)
1h47 ? vost

Directed by Kelly Reichardt
With Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern
United States drama

L’événement Cinéma Les Templiers Certaines Femmes Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération