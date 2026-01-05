Cinéma Les Templiers Certaines Femmes Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-08 16:30:00
Certaines femmes (2016)
1h47 vost
Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern
États-Unis drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Certain Women (2016)
1h47 ? vost
Directed by Kelly Reichardt
With Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern
United States drama
