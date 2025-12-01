Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers, ciné-café L’Agent secret Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers, ciné-café L’Agent secret Place du Temple Montélimar dimanche 28 décembre 2025.

Cinéma Les Templiers, ciné-café L’Agent secret

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 10:30:00
fin : 2025-12-28

Date(s) :
2025-12-28

Réalisé par Kleber Mendonça Filho
Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brésil policier
2h41 vost

Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai Cannes 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Kleber Mendonça Filho
Starring Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brazil crime thriller
2h41 ? vost

Prix de la mise en scène, Prix d?interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025

German :

Regie: Kleber Mendonça Filho
Mit Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasilien Krimi
2 Std. 41 Min. ? vost

Regiepreis, Preis für den besten Darsteller, Preis der Arthouse-Kinos ? Cannes 2025

Italiano :

Regia di Kleber Mendonça Filho
Interpreti: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasile thriller poliziesco
2h41 ? vost

Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai? Cannes 2025

Espanol :

Dirigida por Kleber Mendonça Filho
Protagonistas Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasil thriller criminal
2h41 ? vost

Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers, ciné-café L’Agent secret Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération