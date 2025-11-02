Cinéma Les templiers Ciné-café L’Etranger Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 11:00:00
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-11-02

L’Étranger 2h
Compétition Mostra de Venise 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Réalisé par François Ozon
Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
France drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

The Stranger 2h
Competition ? Venice Film Festival 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
Directed by François Ozon
With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
France drama

German :

L?Étranger (Der Fremde) 2h
Wettbewerb ? Filmfestspiele von Venedig 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Regie: François Ozon
Mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Frankreich Drama

Italiano :

Lo straniero 2h
Concorso ? Mostra del Cinema di Venezia 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Diretto da François Ozon
Interpreti: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Francia drammatico

Espanol :

El extraño 2h
Competición ? Festival de Venecia 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Dirigida por François Ozon
Intérpretes: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Francia drama

