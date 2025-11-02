Cinéma Les templiers Ciné-café L’Etranger Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-02 11:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
L’Étranger 2h
Compétition Mostra de Venise 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Réalisé par François Ozon
Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
France drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Stranger 2h
Competition ? Venice Film Festival 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
Directed by François Ozon
With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
France drama
German :
L?Étranger (Der Fremde) 2h
Wettbewerb ? Filmfestspiele von Venedig 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Regie: François Ozon
Mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Frankreich Drama
Italiano :
Lo straniero 2h
Concorso ? Mostra del Cinema di Venezia 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Diretto da François Ozon
Interpreti: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Francia drammatico
Espanol :
El extraño 2h
Competición ? Festival de Venecia 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Dirigida por François Ozon
Intérpretes: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Francia drama
