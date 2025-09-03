Cinéma Les Templiers Confidente Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Confidente Place du Temple Montélimar mercredi 3 septembre 2025.
Cinéma Les Templiers Confidente
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-03
1h16 vost
Réalisé par Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
Avec Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turquie / drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h16 ? vost
Directed by Ça?la Zencirci and Guillaume Giovanetti
Starring Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turkey / drama
German :
1h16 ? vost
Regie: Ça?la Zencirci und Guillaume Giovanetti
Mit Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Türkei / Drama
Italiano :
1h16 ? vost
Regia di Ça?la Zencirci e Guillaume Giovanetti
Interpreti: Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turchia / drammatico
Espanol :
1h16 ? vost
Dirigida por Ça?la Zencirci y Guillaume Giovanetti
Intérpretes: Saadet I’l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turquía / drama
L’événement Cinéma Les Templiers Confidente Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération