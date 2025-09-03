Cinéma Les Templiers Confidente Place du Temple Montélimar

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-09

2025-09-03

1h16 vost

Réalisé par Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti

Avec Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Turquie / drame

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h16 ? vost

Directed by Ça?la Zencirci and Guillaume Giovanetti

Starring Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Turkey / drama

German :

1h16 ? vost

Regie: Ça?la Zencirci und Guillaume Giovanetti

Mit Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Türkei / Drama

Italiano :

1h16 ? vost

Regia di Ça?la Zencirci e Guillaume Giovanetti

Interpreti: Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Turchia / drammatico

Espanol :

1h16 ? vost

Dirigida por Ça?la Zencirci y Guillaume Giovanetti

Intérpretes: Saadet I’l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner

Turquía / drama

