Cinéma Les Templiers Confidente Place du Temple Montélimar mercredi 3 septembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

1h16 vost
Réalisé par Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
Avec Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turquie / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h16 ? vost
Directed by Ça?la Zencirci and Guillaume Giovanetti
Starring Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turkey / drama

German :

1h16 ? vost
Regie: Ça?la Zencirci und Guillaume Giovanetti
Mit Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Türkei / Drama

Italiano :

1h16 ? vost
Regia di Ça?la Zencirci e Guillaume Giovanetti
Interpreti: Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turchia / drammatico

Espanol :

1h16 ? vost
Dirigida por Ça?la Zencirci y Guillaume Giovanetti
Intérpretes: Saadet I’l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner
Turquía / drama

