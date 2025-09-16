Cinéma Les Templiers Dangerous Animals Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : Mardi 2025-09-16 20:45:00
1h33 vost
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Réalisé par Sean Byrne
Avec Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Australie / thriller
Interdit aux 12 ans avec avertissement
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h33 ? vost
Directors’ Fortnight ? Cannes 2025
Directed by Sean Byrne
With Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Australia / thriller
Forbidden to ? 12 years with warning
German :
1h33 ? vost
Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025
Regie: Sean Byrne
Mit Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Australien / Thriller
Nicht freigegeben ab ? 12 Jahre mit Vorwarnung
Italiano :
1h33 ? vost
Quinzaine des Réalisateurs ? Cannes 2025
Diretto da Sean Byrne
Con Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Australia / thriller
Vietato a ? 12 anni con diffida
Espanol :
1h33 ? vost
Quincena de Realizadores ? Cannes 2025
Dirigida por Sean Byrne
Con Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
Australia / thriller
Prohibida a ? 12 años con advertencia
L’événement Cinéma Les Templiers Dangerous Animals Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération