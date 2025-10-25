Cinéma Les Templiers De l’autre côté du jour film d’atelier du Centre social Colucci Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers De l’autre côté du jour film d’atelier du Centre social Colucci

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Un film documentaire réalisé par un groupe d’habitants des quartiers Ouest sous la houlette de deux réalisatrices de l’école documentaire de Lussas (projet soutenu par la DRAC).

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A documentary film made by a group of local residents from the west of the town, under the guidance of two directors from the Lussas documentary school (project supported by the DRAC).

German :

Ein Dokumentarfilm, der von einer Gruppe von Bewohnern der Westviertel unter der Anleitung von zwei Regisseurinnen der Dokumentarfilmschule von Lussas gedreht wurde (ein von der DRAC unterstütztes Projekt).

Italiano :

Un documentario realizzato da un gruppo di residenti dei quartieri occidentali sotto la guida di due registi della scuola di documentario Lussas (progetto sostenuto dal DRAC).

Espanol :

Documental realizado por un grupo de vecinos de los barrios occidentales bajo la dirección de dos realizadores de la escuela de documentales de Lussas (proyecto apoyado por la DRAC).

