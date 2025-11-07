Cinéma Les Templiers De ma fenêtre, en présence du réalisateur Place du Temple Montélimar

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00
2025-11-07

De ma fenêtre 1h28
Réalisé par Guillaume Sauzedde
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

From my window 1:28
Directed by Guillaume Sauzedde
France documentary

German :

Von meinem Fenster 1h28
Regie: Guillaume Sauzedde
Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Dalla mia finestra 1h28
Diretto da Guillaume Sauzedde
Francia documentario

Espanol :

Desde mi ventana 1h28
Dirigida por Guillaume Sauzedde
Francia documental

