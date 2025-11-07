Cinéma Les Templiers De ma fenêtre, en présence du réalisateur Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers De ma fenêtre, en présence du réalisateur

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

De ma fenêtre 1h28

Réalisé par Guillaume Sauzedde

France documentaire

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

From my window 1:28

Directed by Guillaume Sauzedde

France documentary

German :

Von meinem Fenster 1h28

Regie: Guillaume Sauzedde

Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Dalla mia finestra 1h28

Diretto da Guillaume Sauzedde

Francia documentario

Espanol :

Desde mi ventana 1h28

Dirigida por Guillaume Sauzedde

Francia documental

