Cinéma Les Templiers De ma fenêtre, en présence du réalisateur Place du Temple Montélimar vendredi 7 novembre 2025.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
De ma fenêtre 1h28
Réalisé par Guillaume Sauzedde
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
From my window 1:28
Directed by Guillaume Sauzedde
France documentary
German :
Von meinem Fenster 1h28
Regie: Guillaume Sauzedde
Frankreich Dokumentarfilm
Italiano :
Dalla mia finestra 1h28
Diretto da Guillaume Sauzedde
Francia documentario
Espanol :
Desde mi ventana 1h28
Dirigida por Guillaume Sauzedde
Francia documental
