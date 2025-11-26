Cinéma Les Templiers Deux procureurs Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Deux procureurs Place du Temple Montélimar mercredi 26 novembre 2025.
Cinéma Les Templiers Deux procureurs
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-11-26
Deux procureurs 1h58 vost
Compétition Cannes 2025
Réalisé par Sergei Loznitsa
Avec Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy
France, Allemagne historique
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Two prosecutors 1h58 ? vost
Competition ? Cannes 2025
Directed by Sergei Loznitsa
Starring Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy
France, Germany historical
German :
Zwei Staatsanwälte 1h58 ? vost
Wettbewerb ? Cannes 2025
Regie: Sergei Loznitsa
Mit Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy
Frankreich, Deutschland historisch
Italiano :
Due procuratori 1h58 ? vost
Concorso ? Cannes 2025
Regia di Sergei Loznitsa
Interpreti: Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy
Francia, Germania storico
Espanol :
Dos fiscales 1h58 ? vost
Competición ? Cannes 2025
Dirigida por Sergei Loznitsa
Protagonistas Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy
Francia, Alemania histórica
L’événement Cinéma Les Templiers Deux procureurs Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération