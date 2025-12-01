Cinéma Les Templiers Dites-lui que je l’aime en avant-première Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-01 18:30:00
fin : 2025-12-01
2025-12-01
Dites-lui que je l’aime 1h32
Séances spéciales Cannes 2025
Prix du public Festival De l’écrit à l’écran 2025
Réalisé par Romane Bohringer
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Tell him I love him 1h32
Special screenings ? Cannes 2025
Audience Award ? Festival De l?écrit à l?écran 2025
Directed by Romane Bohringer
France documentary
German :
Sag ihr, dass ich sie liebe 1:32 Uhr
Besondere Sitzungen ? Cannes 2025
Preis des Publikums ? Festival De l’écrit à l’écran 2025
Regie: Romane Bohringer
Frankreich Dokumentarfilm
Italiano :
Digli che lo amo 1h32
Proiezioni speciali ? Cannes 2025
Premio del pubblico ? Festival 2025 dell’acritica e dell’immagine
Diretto da Romane Bohringer
Francia documentario
Espanol :
Dile que le quiero 1h32
Proyecciones especiales ? Cannes 2025
Premio del Público ? De l’écrit à l’écran Festival 2025
Dirigida por Romane Bohringer
Francia documental
L’événement Cinéma Les Templiers Dites-lui que je l’aime en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération