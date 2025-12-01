Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Dites-lui que je l’aime en avant-première Place du Temple Montélimar lundi 1 décembre 2025.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 18:30:00
fin : 2025-12-01

Date(s) :
2025-12-01

Dites-lui que je l’aime 1h32

Séances spéciales Cannes 2025
Prix du public Festival De l’écrit à l’écran 2025
Réalisé par Romane Bohringer
France documentaire
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Tell him I love him 1h32

Special screenings ? Cannes 2025
Audience Award ? Festival De l?écrit à l?écran 2025
Directed by Romane Bohringer
France documentary

German :

Sag ihr, dass ich sie liebe 1:32 Uhr

Besondere Sitzungen ? Cannes 2025
Preis des Publikums ? Festival De l’écrit à l’écran 2025
Regie: Romane Bohringer
Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Digli che lo amo 1h32

Proiezioni speciali ? Cannes 2025
Premio del pubblico ? Festival 2025 dell’acritica e dell’immagine
Diretto da Romane Bohringer
Francia documentario

Espanol :

Dile que le quiero 1h32

Proyecciones especiales ? Cannes 2025
Premio del Público ? De l’écrit à l’écran Festival 2025
Dirigida por Romane Bohringer
Francia documental

