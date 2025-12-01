Cinéma Les Templiers Dites-lui que je l’aime en avant-première Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Dites-lui que je l’aime en avant-première

Cinéma Les Templiers Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-01 18:30:00

Dites-lui que je l’aime 1h32



Séances spéciales Cannes 2025

Prix du public Festival De l’écrit à l’écran 2025

Réalisé par Romane Bohringer

France documentaire

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Tell him I love him 1h32



Special screenings ? Cannes 2025

Audience Award ? Festival De l?écrit à l?écran 2025

Directed by Romane Bohringer

France documentary

German :

Sag ihr, dass ich sie liebe 1:32 Uhr



Besondere Sitzungen ? Cannes 2025

Preis des Publikums ? Festival De l’écrit à l’écran 2025

Regie: Romane Bohringer

Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Digli che lo amo 1h32



Proiezioni speciali ? Cannes 2025

Premio del pubblico ? Festival 2025 dell’acritica e dell’immagine

Diretto da Romane Bohringer

Francia documentario

Espanol :

Dile que le quiero 1h32



Proyecciones especiales ? Cannes 2025

Premio del Público ? De l’écrit à l’écran Festival 2025

Dirigida por Romane Bohringer

Francia documental

