Cinéma Les Templiers- Dites-lui que je l’aime Place du Temple Montélimar mercredi 24 décembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-24

Réalisé par Romane Bohringer
France documentaire
1h32

Séances spéciales Cannes 2025
Prix du public, Prix du Jury Senior Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Romane Bohringer
France documentary
1h32

Special screenings ? Cannes 2025
Prix du public, Prix du Jury Senior ? Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Romane Bohringer
Frankreich Dokumentarfilm
1h32

Besondere Sitzungen ? Cannes 2025
Publikumspreis, Preis der Seniorenjury ? Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Diretto da Romane Bohringer
Francia documentario
1h32

Proiezioni speciali ? Cannes 2025
Premio del pubblico, Premio della giuria senior ? Festival 2025: dall’autore al regista

Espanol :

Dirigida por Romane Bohringer
Francia documental
1h32

Proyecciones especiales ? Cannes 2025
Premio del Público, Premio del Jurado Senior ? De l’écrit à l’écran Festival 2025

