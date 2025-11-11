Cinéma Les Templiers- Dites-lui que je l’aime Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers- Dites-lui que je l’aime

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-24

Réalisé par Romane Bohringer

France documentaire

1h32



Séances spéciales Cannes 2025

Prix du public, Prix du Jury Senior Festival De l’écrit à l’écran 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Romane Bohringer

France documentary

1h32



Special screenings ? Cannes 2025

Prix du public, Prix du Jury Senior ? Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Romane Bohringer

Frankreich Dokumentarfilm

1h32



Besondere Sitzungen ? Cannes 2025

Publikumspreis, Preis der Seniorenjury ? Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Diretto da Romane Bohringer

Francia documentario

1h32



Proiezioni speciali ? Cannes 2025

Premio del pubblico, Premio della giuria senior ? Festival 2025: dall’autore al regista

Espanol :

Dirigida por Romane Bohringer

Francia documental

1h32



Proyecciones especiales ? Cannes 2025

Premio del Público, Premio del Jurado Senior ? De l’écrit à l’écran Festival 2025

