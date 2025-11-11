Cinéma Les Templiers- Dites-lui que je l’aime Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers- Dites-lui que je l’aime
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-24
Réalisé par Romane Bohringer
France documentaire
1h32
Séances spéciales Cannes 2025
Prix du public, Prix du Jury Senior Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Romane Bohringer
France documentary
1h32
Special screenings ? Cannes 2025
Prix du public, Prix du Jury Senior ? Festival De l?écrit à l?écran 2025
German :
Regie: Romane Bohringer
Frankreich Dokumentarfilm
1h32
Besondere Sitzungen ? Cannes 2025
Publikumspreis, Preis der Seniorenjury ? Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Diretto da Romane Bohringer
Francia documentario
1h32
Proiezioni speciali ? Cannes 2025
Premio del pubblico, Premio della giuria senior ? Festival 2025: dall’autore al regista
Espanol :
Dirigida por Romane Bohringer
Francia documental
1h32
Proyecciones especiales ? Cannes 2025
Premio del Público, Premio del Jurado Senior ? De l’écrit à l’écran Festival 2025
