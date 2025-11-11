Cinéma Les Templiers Dossier 137 Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Dossier 137

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-16

2025-12-10

Réalisé par Dominik Moll

Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

France policier

1h55



Compétition Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Dominik Moll

With Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

France crime thriller

1h55



Competition ? Cannes 2025

Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Dominik Moll

Mit Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

Frankreich Krimi

1h55



Wettbewerb ? Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Diretto da Dominik Moll

Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

Francia thriller poliziesco

1h55



Concorso ? Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Espanol :

Dirigida por Dominik Moll

Con Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich

Francia thriller policíaco

1h55



¿En competición? Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

