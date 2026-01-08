Cinéma Les Templiers Dreams Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Dreams

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-11

Réalisé par Michel Franco

Avec Jessica Chastain, Isaac Hernández

États-Unis, Mexique drame



1h38 vost



Berlinale 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

