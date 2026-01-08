Cinéma Les Templiers Dreams Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Dreams Place du Temple Montélimar mercredi 11 février 2026.
Cinéma Les Templiers Dreams
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-11
Réalisé par Michel Franco
Avec Jessica Chastain, Isaac Hernández
États-Unis, Mexique drame
1h38 vost
Berlinale 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
L’événement Cinéma Les Templiers Dreams Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération