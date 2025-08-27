Cinéma Les Templiers Eddington Place du Temple Montélimar
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-02
2025-08-27
2h25 vost
Compétition Cannes 2025
Réalisé par Ari Aster
Avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone
États-Unis / comédie, thriller
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
2h25 ? vost
Competition ? Cannes 2025
Directed by Ari Aster
Starring Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone
United States / comedy, thriller
German :
2 Stunden 25 Minuten ? vost
Wettbewerb ? Cannes 2025
Regie: Ari Aster
Mit Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone
USA / Komödie, Thriller
Italiano :
2h25 ? vost
Concorso ? Cannes 2025
Diretto da Ari Aster
Interpreti: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone
Stati Uniti / commedia, thriller
Espanol :
2h25 ? vost
Competición ? Cannes 2025
Dirigida por Ari Aster
Protagonistas Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone
Estados Unidos / comedia, thriller
L’événement Cinéma Les Templiers Eddington Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération