Cinéma Les Templiers Eleanor the Great Place du Temple Montélimar mercredi 3 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-09
2025-12-03
Réalisé par Scarlett Johansson
Avec June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor
Etats-Unis comédie dramatique
1h38 vost
Un Certain Regard Cannes 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Scarlett Johansson
Starring June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor
USA comedy-drama
1h38 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
German :
Regie: Scarlett Johansson
Mit June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor
USA dramatische Komödie
1h38 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Italiano :
Diretto da Scarlett Johansson
Interpreti: June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor
USA commedia-dramma
1h38 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Scarlett Johansson
Protagonizada por June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor
EE UU comedia-drama
1h38 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
