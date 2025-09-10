Cinéma Les Templiers Fantôme utile Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-16
2025-09-10
2h10 vost
Grand Prix Semaine de la Critique Cannes 2025
Réalisé par Ratchapoom Boonbunchachoke
Avec Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon
Thaïlande / comédie dramatique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
2h10 ? vost
Grand Prix ? Critics’ Week ? Cannes 2025
Directed by Ratchapoom Boonbunchachoke
Starring Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon
Thailand / comedy-drama
German :
2 Stunden 10 Minuten ? vost
Großer Preis ? Semaine de la Critique ? Cannes 2025
Regie: Ratchapoom Boonbunchachoke
Mit Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon
Thailand / Komödie, Drama
Italiano :
2h10 ? vost
Gran Premio? Settimana della Critica Cannes 2025
Regia di Ratchapoom Boonbunchachoke
Interpreti Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon
Thailandia / commedia drammatica
Espanol :
2h10 ? vost
Gran Premio ? Semana de la Crítica ? Cannes 2025
Dirigida por Ratchapoom Boonbunchachoke
Protagonistas Mai Davika Hoorne, Witsarut Himmarat, Apasiri Nitibhon
Tailandia / comedia dramática
