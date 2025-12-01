Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Place du Temple Montélimar dimanche 28 décembre 2025.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 16:45:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
Etats-Unis comédie dramatique
1h50 vost
Lion d’Or Mostra de Venise 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Jim Jarmusch
With Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA comedy-drama
1h50 ? vost
Golden Lion ? Venice Film Festival 2025
German :
Regie: Jim Jarmusch
Mit Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA dramatische Komödie
1h50 ? vost
Goldener Löwe ? Filmfestspiele von Venedig 2025
Italiano :
Diretto da Jim Jarmusch
Interpreti: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA commedia-dramma
1h50 ? vost
Leone d’oro ? Mostra del Cinema di Venezia 2025
Espanol :
Dirigida por Jim Jarmusch
Protagonizada por Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
EE UU comedia-drama
1h50 ? vost
León de Oro ? Festival de Venecia 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération