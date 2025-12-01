Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Place du Temple Montélimar dimanche 28 décembre 2025.

Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 16:45:00
fin : 2025-12-28

Date(s) :
2025-12-28

Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
Etats-Unis comédie dramatique
1h50 vost

Lion d’Or Mostra de Venise 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Jim Jarmusch
With Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA comedy-drama
1h50 ? vost

Golden Lion ? Venice Film Festival 2025

German :

Regie: Jim Jarmusch
Mit Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA dramatische Komödie
1h50 ? vost

Goldener Löwe ? Filmfestspiele von Venedig 2025

Italiano :

Diretto da Jim Jarmusch
Interpreti: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
USA commedia-dramma
1h50 ? vost

Leone d’oro ? Mostra del Cinema di Venezia 2025

Espanol :

Dirigida por Jim Jarmusch
Protagonizada por Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
EE UU comedia-drama
1h50 ? vost

León de Oro ? Festival de Venecia 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Father Mother Sister Brother en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération